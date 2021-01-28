Экс-премьер-министра Кыргызстана арестовали на два месяца

Алматы. 28 января. КазТАГ – Экс-премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева арестовали на два месяца, сообщают кыргызские СМИ.

«Он (Мухаммедкалы Абылгазиев) будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 26 марта. Решение принял Первомайский районный суд Бишкека», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, адвокат бывшего главы кабмина просил отпустить его под домашний арест. Выйдя из совещательной комнаты, судья удовлетворил ходатайство следователя АКС ГКНБ.

Отмечается, что экс-премьер-министра обвиняют в незаконном обогащении. Кроме того, по версии следствия, Абылгазиев, будучи премьер-министром, подписал постановление, по которому ЗАО «Кумтор голд компани» дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота. Общая площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. га, включая несколько ледников и заповедную территорию.