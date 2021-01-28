Переводы денег в декабре в Казахстане сократились еще на 1,8% – Нацбанк

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Казахстан – 100 лет назад. Январь 1921 года Казахстан – 100 лет назад. Январь 1921 года
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Алматы. 28 декабря. КазТАГ – Валентина Владимирская. Переводы денег в декабре в Казахстане сократились еще на 1,8%, сообщает Национальный банк.

«В декабре 2020 года общий объем отправленных через международные системы денежных переводов денег составил 0,3 млн переводов на сумму Т81,1 млрд. Снижение объема переводов денег по сравнению с ноябрем 2020 года составило 1,8%», — говорится в сообщении Нацбанка, распространенном в четверг.

Напомним, в ноябре переводы денег в Казахстане, по данным Нацбанка, сократились на 6%.

Согласно информации, из общей суммы отправленных переводов за границу направлено 92,3% или Т74,9 млрд, по Казахстану – 77% или Т6,2 млрд.

Из-за рубежа было получено переводов на Т28,4 млрд.

 

 

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