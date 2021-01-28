Сенат одобрил создание международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО в Алматы

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Сенат парламента принял закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о создании международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО (категория 2)».

«Ратификация данного соглашения будет способствовать устойчивому развитию страны на международном уровне. Центр будет уникальной платформой, направленной на проведение фундаментальных и прикладных исследований в области происхождения этносов, культур и религий, формирования межкультурных обществ и их идентичности, распространения ценностей межкультурного диалога в интересах мира и устойчивого развития среди международной аудитории. Присвоение Центру сближения культур статуса 2-й категории ЮНЕСКО отвечает национальным интересам страны, политически и социально выгодно для Республики Казахстан, будет способствовать эффективному продвижению инициатив нашего государства в системе ЮНЕСКО», — сказала министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, представляя законопроект в четверг.

Она напомнила, что в декабре 2015 года постановлением правительства на базе Республиканского музея книги создан государственный музей «Центр сближения культур» путем его реорганизации, руководителем которого в настоящее время является Олжас Сулейменов. В ноябре 2017 года на заседании 39-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО центру был присвоен статус 2-й категории ЮНЕСКО, в июне 2019 года было подписано соглашение между правительством Казахстана и ЮНЕСКО об организации международного центра сближения культур – учреждения 2-й категории ЮНЕСКО.

По словам Раимкуловой, в соответствии с соглашением с ЮНЕСКО, правительство Казахстана с 2018 года ежегодно выделяет центру средства в размере, эквивалентном $200 тыс., необходимые для реализации его программ и мероприятий.