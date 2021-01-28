Под ставку в 1000% занимают деньги ломбарды в Казахстане — сенат

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Ломбарды в Казахстане занимают деньги под ставку в 1000%, сообщил депутат сената Андрей Лукин.

«Ломбарды в Казахстане не соблюдают требования по предельному размеру годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ), которая не должна превышать 100% от суммы займа, а некоторые завышают установленный предел в десятки раз», — следует из депутатского запроса Лукина на заседании сената в четверг.

Заемщики ломбардов вынуждены погашать долг на кабальных условиях, отметил депутат.

По его словам, ломбарды в договорах не указывают размер ГЭСВ, рассчитанный по правилам, превышают предельный размер неустойки за нарушение обязательств по возврату займов — 0,5% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки и не более 10% от суммы выданного займа в год и индексируют обязательства и платежи по договору займа по курсу валют.

Также, нарушая требования, реализация залогов проводится ими формально или не проводится, остаток от реализованной суммы практически всеми ломбардами залогодателям не возвращается и уведомления о продаже предметов залога не направляются.

Иногда во избежание признания сделок недействительными, вместо завышенных размеров ГЭСВ в договорах займа предусмотрены комиссии по их обслуживанию, оплачиваемых в пользу третьих лиц, также ломбарды не уведомляют о начале своей деятельности, отметил Лукин.

Также, ломбарды должны уведомлять органы внутренних дел о заложенных вещах, находящихся в ломбарде более одного месяца по истечении срока погашения займа, но не уведомляют, они не соблюдают требования по безопасности помещений, не разрабатывают правила внутреннего контроля, не обучают работников.

Госорганы, которые должны надзирать за деятельностью ломбардов, по данным Лукина, бездействуют и ломбарды уклоняются от уплаты налогов.

Депутат предложил создать единую информсистему для контроля за деятельностью МФО и платформу публичных торгов заложенным имуществом, рассмотреть возможность принудительной реорганизации и ликвидации ломбардов, не прошедших учетную регистрацию, внесения изменений в закон в части отсутствия регламентации размеров комиссий при выдаче займов до 50 МРП на срок до 45 дней.