Нехватка воды, поступающей из Волги, мешает развитию животноводства в ЗКО – сенатор

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Нехватка воды, поступающей из Волги, мешает развитию животноводства в Западно-Казахстанской области, считает сенатор Нариман Турегалиев.

«Сегодня количество воды, поступающей в южные районы Западно-Казахстанской области из реки Волга через Саратовскую, Волгоградскую области РФ и впадающей в большие и малые реки региона, значительно уменьшилось. Кроме того, ежегодно растут расходы на получение воды. Сейчас 54 млн кубометров воды поступает с Саратовского канала, еще 28 млн кубических метров – из Волгоградской области. Для покрытия фактических потребностей западноказахстанцев дополнительно необходимо еще 131 млн кубометров воды. При этом стоимость за доставку 1 кубометра воды в среднем составляет 4,6 рубля», — сказал Турегалиев, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина в четверг.

Он отметил, что небольшие водохранилища стоят практически пустые.

«Емкость небольших водохранилищ, расположенных вдоль двух рек, составляет 211 млн кубометров. Но сейчас эти водохранилища фактически пустуют. Эта ситуация приводит к отмиранию, минерализации, загрязнению вод и неизбежной гибели рыб и скота. Сложность водного вопроса настолько серьезная, что крестьянские хозяйства вынуждены ограничить объем воды, направляемый в лиманы, необходимый для заготовки кормов. Они будут рады хотя бы тому, чтобы воды хватало на водопой для скота», — отметил парламентарий.

По его словам, одной из основных задач, стоящих перед областью, является увеличение поголовья скота, его переработка и экспорт, а дефицит воды серьезно мешает реализации этой цели.

«Крестьянские хозяйства в последние годы с помощью государственных программ закупили племенной скот за рубежом. Но из-за нынешних проблем есть риск, что мы потеряем все поголовье», — подчеркнул сенатор.

Как сообщил депутат, в 2020 году при утверждении республиканского бюджета на 2021-2023 вопрос по возмещению на расходов по доставке воды жителям западного региона не был поддержан.

Турегалиев попросил Мамина при уточнении бюджета уже в феврале-марте 2021 года выделить дополнительно Т3,5 млрд на расходы по доставке воды в объеме 131 млн кубометров. По его мнению, это именно тот объем, который позволит развивать животноводство в ЗКО.