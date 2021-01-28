Созданное Токаевым агентство по финмониторингу возглавил экс-глава КФМ минфина

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Назначен председатель агентства по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Элиманова Жаната Калдыбековича председателем агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу», — говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева в четверг.

Элиманов с января 2020 года был председателем комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов, до этого – с апреля 2019 года по январь 2020 года был заместителем председателя КФМ, а еще раньше в 2019 году занимал пост заместителя прокурора Карагандинской области.

Напомним, 26 января на расширенном заседании правительства Токаев поручил создать агентство по борьбе с экономическими преступлениями. 28 января глава государства подписал указ о создании агентства по финансовому мониторингу.