Указ о создании агентства по финансовому мониторингу подписал Токаев

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Указ о создании агентства по финансовому мониторингу подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды.

«Образовать агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий министерства финансов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений», — говорится в указе Токаева в четверг.

Агентство определено правопреемником прав и обязательств минфина в пределах передаваемых функций и полномочий.

«В перечне государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, (…) дополнить строкой следующего содержания: «Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу», — сказано в документе.

Администрации президента Токаев поручил внести на его рассмотрение совместно с председателем агентства проекты положения об агентстве и его структуры, а совместно с правительством – предложения по перераспределению штатной численности от министерства финансов и соответствующей подведомственной организации (комитет по финансовому мониторингу, КФМ) в агентство. Также поручено принять иные меры по реализации указа.

«Правительству Республики Казахстан обеспечить: 1) по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан перераспределение штатной численности министерства финансов Республики Казахстан и соответствующей подведомственной организации; 2) принятие иных мер по реализации настоящего указа», — уточняется в документе.

Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента.

Указ введен в действие.

Напомним, 26 января на расширенном заседании правительства Токаев поручил создать агентство по борьбе с экономическими преступлениями.