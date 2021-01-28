Токаев принял главу созданного ранее агентства по финансовому мониторингу

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя созданного ранее агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию о планах работы недавно созданного агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу на предстоящий период, а также отчет о результатах деятельности упраздненного комитета по финансовому мониторингу (КФМ) за 2020 год», — говорится в сообщении в четверг.

Президенту было доложено о подготовке к проведению второго раунда взаимной оценки реализации норм группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

«Глава государства поручил Жанату Элиманову усилить работу по противодействию теневой экономике, обеспечив при этом защиту интересов добросовестного бизнеса и исключив необоснованное вмешательство в его деятельность», — добавили в Акорде.

Напомним, 26 января на расширенном заседании правительства Токаев поручил создать агентство по борьбе с экономическими преступлениями. 28 января глава государства подписал указ о создании агентства по финансовому мониторингу. Руководить новым агентством президент назначил экс-руководителя КФМ министерства финансов Элиманова.