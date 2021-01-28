Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ проведут учения в Казахстане

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут учения в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства обороны РК.

«Согласовано проведение учений КСОР ОДКБ в Казахстане. На базе Объединенного штаба ОДКБ прошли консультации по плану совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2022 год. Стороны обсудили вопросы подготовки сил и средств системы коллективной безопасности», — сообщили в минобороны Казахстана в четверг.

В рамках консультаций рассмотрен проект плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год.

«В ходе совещания с учетом предложений представителей заинтересованных министерств и ведомств государств – членов ОДКБ обсуждены командно-штабные, специальные и совместные учения с силами и средствами разведки, материально-технического обеспечения, с КСОР (в Казахстане), коллективными авиационными силами, миротворческими силами ОДКБ, а также с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. В рамках консультаций обсужден вопрос проведения тренировок оперативного состава Центра кризисного реагирования и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним, мероприятий совместной подготовки военных кадров и международного военного сотрудничества», — добавили в оборонном ведомстве Казахстана.