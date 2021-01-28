Зарплаты рабочих панамско-китайской «КМК Мунай» оказались в 5,7 раза ниже средней в отрасли

Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. Заработные платы бастующих нефтяников панамско-китайского АО «КМК Мунай», зарабатывающих, по их словам, не более Т140 тыс. в месяц, оказались в 5,7 раза меньше средней по нефтегазовой отрасли, передает корреспондент агентства.

По официальным данным Бюро национальной статистики, в 2020 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сфере добычи сырой нефти и природного газа составила Т806 тыс. Это самый высокий показатель среди заработных плат специалистов по всем отраслям. После этого идет горнодобывающая промышленность и разработка карьеров – Т482 тыс. Тройку лидеров закрывает производство продуктов нефтепереработки, брикетов из торфа и угля – Т435 тыс. Таким образом, промышленность считается самой высокооплачиваемой отраслью в Казахстане.

При этом в сфере добычи сырой нефти и природного газа максимальную оплату труда получают инженеры по буровым работам – Т1,113 млн, а минимальную – Т195 тыс. – электромеханики. Всего в этой отрасли насчитывается 21 профессия. Также высокую оплату труда получают инженер по техническому надзору – Т988 тыс., машинист подъемника – Т903 тыс. В числе низкооплачиваемых должностей лаборант средней квалификации – Т273 тыс. и сливщик-разливщик – Т279 тыс.

По экономическим видам деятельности в этой отрасли самую высокую зарплату получают руководители организаций – Т954 тыс. Водителей автомобилей оценивают на Т165 тыс. в месяц, а уборщик производственных и служебных помещений получает немного больше водителя – Т176 тыс.

Среднемесячная заработная плата по республике за III квартал 2020 года составила Т204 тыс. Данный показатель не изменился с прошлого года. Тогда среднемесячная оплата труда по республике за IV квартал 2019 года тоже составляла порядка Т204 тыс.

Исходя из официальных данных, можно высчитать, что среднемесячная номинальная зарплата нефтяников (за исключением работников «КМК Мунай») почти в четыре раза выше средней зарплаты казахстанцев.

Если остановиться на отдельных регионах, по показателям за III квартал 2020 года самая высокая средняя зарплата по республике в Атырауской – Т351 тыс., Мангистауской – Т298 тыс. областях и городе Нур-Султан – Т290 тыс. а по минимальным средним заработным платам по республике лидируют Туркестанская – Т149 тыс., Жамбылская – Т150 тыс. области и город Шымкент – Т155 тыс.

Среднемесячная заработная плата в Актюбинской области за III квартал 2020 года составляет Т177 тыс.

Напомним, 25 января рабочие АО «КМК-Мунай» (50% владеет зарегистрированная в Панаме Yukon Energy Holding S.A., еще 50% – китайское АО «СНПС-Актобемунайгаз») из Актюбинской области объявили забастовку и обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой помочь в решении вопроса повышения зарплат, которая, по их словам, сейчас не превышает Т140 тыс. Они указали на то, что рабочим предприятия, несмотря на высокие результаты по производству нефти, текущего заработка из-за роста цен не хватает на покрытие кредитов и покупку продуктов питания. Нефтяники просят размеры зарплат на 100%, тогда как акционеры предприятия согласны лишь на 20%-е повышение.