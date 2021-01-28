Более Т60 млн готовы потратить на обслуживание служебным транспортом аппарата акима ЗКО

Уральск. 28 января. КазТАГ – Более Т60 млн готовы потратить на обслуживание служебным транспортом аппарата акима Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Аппарат акима Западно-Казахстанской области»; наименование – услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом; дополнительная характеристика – закупка транспортных услуг для обслуживания аппарата акима ЗКО; плановая сумма – Т60 608 928,57», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок 27 января.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 4 февраля в 6.00 и завершится в 8.00 19 февраля.

Согласно технической спецификации, победитель должен предоставить:

— 14 легковых автомобилей черного цвета не ранее 2007 года выпуска;

— два легковых автомобиля не ранее 2014 года выпуска;

— автомобиль не ранее 2014 года выпуска «для перевозки материалов»;

— автомобиль не ранее 2017 года выпуска для перевозки не более 13 пассажиров.

«Место постоянной стоянки транспорта, размещенной на территории площадью не менее 0,38 га с наличием крытого гаража площадью не менее 1 тыс. кв.м, автомойки, складских помещений, в центральной части Уральска, при этом акт на земельный участок должен идти под одним кадастровым номером, с наличием телевизионной системы видеонаблюдения», — сказано в техспеке.