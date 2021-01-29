Бекетаев доложил Токаеву о инициативах по регулированию работы адвокатов и юрисконсультов

Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Министр юстиции Марат Бекетаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о инициативах по регулированию работы адвокатов и юрисконсультов, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял министра юстиции Марата Бекетаева. Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об основных итогах работы министерства юстиции за прошлый год. Марат Бекетаев проинформировал президента о ходе разработки законопроектов, их правовой экспертизе, а также о работе по оказанию правовой помощи гражданам и представителям бизнеса. Министр сообщил, что в настоящее время реализуется ряд инициатив по регулированию деятельности адвокатов и юридических консультантов, цифровизации их услуг, повышению профессиональной квалификации специалистов данной сферы и развитию дисциплинарных функций», — говорится в сообщении в пятницу.

По итогам встречи Токаев поручил Бекетаеву продолжить работу по обеспечению качественной подготовки законопроектов, а также на высоком уровне реализовать инициативы по оказанию правовой помощи гражданам и предпринимателям.