Алматы. 29 января. КазТАГ – Журналисты Казахстана и ученые Китая обсудили взаимодействие в области прессы на совместной онлайн-конференции.

Профессор Пекинского университета иностранных языков, директор международного центра издательского дела и медиа Хэ Минсин, профессор Пекинского университета языка и культуры, директор секретариата переводов классиков азиатской цивилизации Сюй Баофэн, председатель Ассоциации дунган в Казахстане Хуссейн Дауров обратили внимание на роль СМИ в культурном обмене между народами двух стран, взаимном обмене трудов классиков литературы через переводы книг, лучших произведений киноискусства путем показа через телевидение и кинотеатры.

Председатель правления Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, редактор мультимедийного портала Silkroad news Кемар Машанло, главный редактор газеты «Деловой Казахстан» Серик Коржумбаев и другие подчеркнули взаимный интерес к экономическим проектам, развитию приграничной торговли, транзитному потенциалу двух стран, а также растущему объему журналистских обменов, сократившихся в последнее время из-за короновирусной пандемии.

Принято решение о создании совместной рабочей группы на правах комиссии с целью разработать рекомендации по улучшению взаимного обмена опыта редакционных коллективов в области культурного строительства.