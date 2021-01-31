Акции протеста в поддержку Навального проходят в России со столкновениями с полицией

Алматы. 31 января. КазТАГ – Повторные акции протеста в поддержку известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального проходят по городам России проходят со столкновениями между протестующими и полицейскими, сообщает «РБК».

«В Москве на Комсомольской площади (также известна как «Площадь трех вокзалов»), произошли столкновения между протестующими и полицейскими. Стычки произошли между зданиями Ленинградского и Ярославского вокзалов», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии.

Отмечается, что после столкновений полиция оцепила здание Ленинградского вокзала и начала зачищать площадь около него. Также полиция оттеснила протестующих, которые шли к Комсомольской площади со стороны станции Каланчевская и которые шли по Каланчевской улице.

«В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержаны больше 140 человек. МВД насчитало 300 участников несанкционированной акции. Задержания продолжаются. Всего по стране задержаны больше тысячи человек. Больше всего задержаний, помимо Москвы, — во Владивостоке (113), Новосибирске (93) и Красноярске (91). В Санкт-Петербурге на Пионерской площади произошли стычки с ОМОНом», — пишет издание.