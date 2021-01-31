Госкомиссию по подготовке и проведению 175-летия Жамбыла Жабаева планируют создать в РК

Нур-Султан. 31 января. КазТАГ – Государственную комиссию по подготовке и проведению 175-летия знаменитого казахского акына Жамбыла Жабаева планируют создать в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Создать государственную комиссию по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева», — говорится в проекте указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Рабочим органом государственной комиссии планируют определить министерство культуры и спорта.

«Правительству Республики Казахстан обеспечить внесение проекта общереспубликанского плана по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева на рассмотрение государственной комиссии до 23 февраля 2021 года», — сказано в документе.

Государственной комиссии, в случае подписания указа, предстоит утвердить до 1 марта 2021 года общереспубликанский план по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева.

«Проект указа президента Республики Казахстан «О создании государственной комиссии по подготовке и проведению 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева» разработан во исполнение вашего поручения в целях обеспечения празднования в 2021 году на высоком организационном и содержательном уровне 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева», — говорится в пояснительной записке к проекту указа, автором которой указан премьер-министр Аскар Мамин.

Жамбыл Жабаев (1846-1945) – знаменитый казахский и советский поэт и акын. Его произведения еще при жизни обрели всесоюзную популярность, поэт – лауреат Сталинской премии, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени и Знака Почета, а также обладатель медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы».