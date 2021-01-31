Нур-Султан. 31 января. КазТАГ – Алматы за три дня перешел из «красной» в «зеленую» зону, передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в воскресенье матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в Алматы находится в «зеленой» зоне.

В «красной» зоне находятся Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Атырауская области и Нур-Султан. Из «красной» в «желтую» зону переместилась Северо-Казахстанская область.

Все остальные регионы страны находятся «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Ранее главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин заявил, что Алматы вошел в красную зону на один шаг и скоро выйдет из нее.