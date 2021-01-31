Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в Казахстан

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Нур-Султан. 31 января. КазТАГ – Первая партия российской вакцины от коронавируса прибыла в Казахстан, пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации «Спутник V». На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин «Спутник V» в страну», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тыс. доз вакцин, в марте — 150 тыс., с апреля по июнь – ежемесячно по 600 тыс. доз. Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тыс. доз с ежемесячным увеличением до 500 тыс. доз.

«В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения — медицинские работники, полицейские, военнослужащие и другие. К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что по стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более 2 тыс. медицинских работников.

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«Только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жесткого локдауна», — резюмируется в сообщении.

 

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