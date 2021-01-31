Не всех бессимптомных носителей коронавируса будут госпитализировать в Алматы

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Алматы. 31 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Не всех бессимптомных носителей коронавируса будут госпитализировать в Алматы, следует из очередного постановления главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

«Акимам районов, государственным органам, правоохранительным и специальным органам обеспечить исполнение постановления Главного государственного санитарного врача РК № 68 «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» от 28 декабря 2020 года, а также следующих ограничений и разрешений в г. Алматы: (…)

5)   обязательную     госпитализацию     больных легкой и средней формами коронавирусной инфекции, госпитализацию бессимптомных форм при отсутствии условий для соблюдения домашнего карантина», — говорится в постановлении №3 от 31.01.2021.

Напомним, 9 декабря 2020 года Бекшин распорядился «определить конкретные стационары и незамедлительно приступить к изоляции и лечению больных коронавирусной инфекцией с легкими и бессимптомными формами в условиях охраняемого стационара, то есть карантинного изолятора до прекращения выделения вируса».

 

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