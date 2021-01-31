Работу кинотеатров снова разрешили в Алматы

Алматы. 31 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. В связи с переходом Алматы из «красной» зоны в «зеленую», в городе снова разрешили работу театров и кинотеатров.

«20) разрешение деятельности объектов культуры (репетиция) с участием до 30 чел., театров, кинотеатров при заполняемости не более 20%; 21) разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67» — говорится в постановлении №3 от 31 января, подписанного главным санитарным врачом Алматы Жандарбеком Бекшиным.

Кроме того, разрешается работа фитнес-центров, туристических компаний, бизнес центров, страховые компаний, оказание адвокатских нотариальных, бухгалтерских и консалтинговых услуг, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей, обменных пунктов, ломбардов, медицинских организаций, аптек, музеев, библиотек, цветочных магазинов, фотосалонов, продуктовых и непродуктовых магазинов, минимаркетов и прочее.

При этом работа бань разрешена без ограничений, а работа саун ограничивается с 06.00 до 21.00 с запретом работать в воскресные дни.

Также ограничивается работа банков, почты, ЦОНов – с 09.00 до 17.00 в будние дни и с 09.00 до 15.00 в субботу. Объектам общественного питания разрешено работать с 07.00 до 23.00, ТРЦ разрешено работать с 10.00 до 23.00. При этом, в отличие от предыдущей «зеленой зоны», ТРЦ и рынкам запрещается работать в воскресные дни.