Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается в понедельник в Нур-Султане и Алматы, в Шымкенте — дождь, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Днем -10-12, ночью -18-20.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 метров в секунду. Днем +9+11, ночью +1+3.

В Шымкенте тоже переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Днем +6+8, ночью 0+2.