Что волнует душу казаха (в конце января)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Досымжан НАУХАНОВ – «Дети переселенцев не могут получить документы в Казахстане» — В вопросе получения гражданства қандас по-прежнему множество недостатков, пишет Stan.kz.

О пробуксовке госпрограммы возвращения казахов на родину заявил депутат мажилиса Газиз КУЛАХМЕТОВ — «Многие наши соотечественники не могут получить гражданство в течение двух лет. Люди с горечью говорят, что это создает множество проблем. Они не могут отправить детей в школу, в детский сад, получить медицинское обслуживание. Горькая правда и в том, что граждане, которые хотят вернуться в страну, оторваны от своих семей и по факту вынуждены жить на два государства»…

«Советы казахам из Китая: как обустроиться в Казахстане?» — Портал Аbai опубликовал обращение Ербосына НУРМУХАНА к соотечественником, которые собираются переехать из Китая в Казахстан на ПМЖ — «Не следует строить планы, чтобы продолжить бизнес, который был у вас в Китае. Быт и законы здесь другие, поэтому вряд ли у вас получиться сразу возобновить бизнес. Это горькая правда, пережитая мной и многими переселенцами. Поэтому перед переездом лучше продать имущество и положить деньги в банк. Не надо поспешно принимать решение относительно бизнеса.

Несмотря на то, что Казахстан является родиной казахов, страна находится под влиянием русского языка. Русский язык в Казахстане — язык повседневной деятельности, общения между людьми, язык экономики и науки. В Казахстане, не владея русским, вы теряете 50% шансов устроится на хорошую работу. А если вы владеете казахским, китайским и русским, для вас найдется работа где угодно»…

«Сельчан загоняют в долговую яму, провоцируя падеж скота» — О нехватке ветеринарных врачей в сельской местности рассказала депутат мажилиса Гульнара БИЖАНОВА,

«Практически в каждом ауле Карагандинского региона жители поднимают вопрос отсутствия ветеринарных врачей и ветеринарных пунктов. Аналогичные запросы неоднократно направлялись мне на аккаунт Facebook от представителей других регионов», — сообщила Гульнар Бижанова в депутатском запросе на имя премьер-министра.

По ее словам, проблема эта не нова. Сельская ветеринария, которая стоит на переднем крае борьбы с опасными инфекциями, в результате многочисленных реорганизаций пришла в упадок. После чего в стране периодически происходят вспышки инфекционных заболеваний.

Кроме того, депутат отметила, что на развитие собственного дела сельские жители берут кредиты и закупают скот. И если скот вдруг погибает из-за отсутствия своевременной ветеринарной помощи, фермеры оказываются в долговой яме.

«Курт — будущее мирового ресторанного бизнеса» — Привычный нам с детства казахский курт достоин стоять на одной линейке с известными кулинарными брендами, уверен ресторатор Мухтар ТОЙБАЗАРОВ. Интервью с ним опубликовал abai.kz.

В ресторане Мухтара Тойбазарова курт — обязательный ингредиент всех блюд. Его добавляют в тыквенный салат и салат из свеклы и груши, подают с баурсаками и в качестве дополнения к форели, гусиному ассорти и всех видов мясных блюд.

Мухтар Тойбазаров считает, что казахский курт ничем не уступает итальянскому пармезану и грузинскому сулугуни.

«Минусы Канады: марихуана, ЛГБТ и непризнание казахстанских дипломов» — Мадина БАЙТОРЕЕВА, полтора года назад переехавшая в Канаду, в интервью Stan.kz рассказала о положительных и отрицательных моментах жизни за рубежом.

Одним из больших плюсов Канады Мадина называет высокий уровень социальной ответственности государства — «На детей до 18 лет государством выплачивается пособие. Его рассчитывают исходя из средней зарплаты семьи. Пособие получают даже бездомные. Стоит отметить, что потерявшим работу в начале пандемии государство ежемесячно в течение 4 месяцев выплачивало 2 тыс. долларов».

Назвала Мадина Байтореева и проблемные, с ее точки зрения, стороны. В частности, ей не нравится, что в Канаде легализована марихуана, существует поддержка и продвижение ЛГБТ и другое — «Плохо, что в Канаде игнорируют казахстанское образование, надо учиться заново. То есть, по сути, учиться жить с нуля. Медицина в стране бесплатная, поэтому в больницах постоянные очереди. Это утомляет», — поделилась она.

«С соцсетями нельзя воевать, ими надо управлять» — Газета Egemen Qazaqstan опубликовала материал Тугелбая БЕЙСЕНА, который считает, что негативное влияние популярного Тik-Тоk на подростков необходимо нивелировать полезным контентом.

По его мнению, наше общество само не стремится к инновациям, принимая только то, что создается в других странах. При этом те, кто критикует соцсети и все время ратует за их закрытие, сами же активно присутствуют во многих из них. Однако они почему-то не задумываются о создании полезного контента.

«Фильм «Абай» разгромили в казахскоязычных СМИ» — Подборку критических замечаний в отношении сериала, посвященного жизни и деятельности великого казахского поэта-просветителя, опубликовал сайт zamana.kz.

Премьера телесериала «Абай» состоялась в середине декабря 2020 года. Однако, как пишет Zamana.kz, популярным он не стал. Более того, из социальных сетей до сих пор не исчезают посты с критическими замечаниями.

Например, известный журналист Бибигуль ДАЛЕТБЕККЫЗЫ написала, что сериал не произвел на нее никакого впечатления. И в основном из-за плохой игры актеров.

«У меня хватило терпения всего на две минуты, дальше я смотреть не захотела. Игра актеров неестественная, они как будто читают на уроке стишки с выражением. Пока у нас не появятся такие актеры, как например Жантурин, наши казахские исторические фильмы будут провальными», — написала она.

«Министру Цою посвятили песню — «Шаман, пророчащий беду»» — Айтыскер Балгынбек ИМАШЕВ опубликовал в Instagram пародию на недавнее заявление главы минздрава, сообщил Skifnews.

На создание шедевра его вдохновил недавний прогноз Алексея ЦОЯ. Министр здравоохранения предположил, что в марте может резко увеличиться количество заражений коронавирусом…

У казахов есть поговорка — «Жақсы сөз – жарым ырыс» (доброе слово — это уже полдела), и казахскоязычный сегмент соцсетей провел аналогию, что «таким прогнозом министр привлекает зло на наши головы».

Балгынбек Имашев написал свою песню по мотивам композиции «Той жыры» из репертуара группы «Дос-Мукасан».

«В начальной школе появится новый старый предмет» — В образовательную программу вновь включена «Азбука». Сейчас в 102 школах страны проходят тестирование 5 вариантов учебника.

Как пишет портал Nege.kz, действующий учебник «Обучение грамоте», внедренный в 2016 году, ожиданий не оправдал. По словам специалистов Республиканского научно-практического центра «Оқулық», тексты и рисунки в нем сложные для восприятия ребенка, еще даже не знающего букв. Высказывались мнения, что учебник написан скорее не для детей, а для родителей.

«Молодых депутатов втягивают в опасные игры» — Шахматная принцесса Казахстана, Жансая АБДУМАЛИК, попала под огонь критики после прошедших выборов, пишет Stan.kz.

В утвержденном списке депутатов нового созыва маслихата Алматы общественность зацепилась за имя 21-летней Жансаи Абдумалик. Похоже, что 30-процентная квота на молодежь и женщин, декларируемая как прорыв в политической жизни государства, сыграла не самую позитивную роль. В частности, пользователи соцсетей задаются вопросом — зачем в депутаты ставят известных людей, когда там нужнее компетентные профессионалы?

Так, портал Stan приводит пост журналиста Абая БАЛАЖАНА — «Зачем Жансае Абдумалик депутатство?! Ей всего 21 год. Не лучше ли в этом возрасте показывать блестящие результаты на соревнованиях, а не сидеть в кресле и жать на кнопку? Казахстану больше нужна шахматистка Жансая Абдумалик, чем депутат Жансая Абдумалик. О чем вы думаете, старшие, которые подтолкнули ее к этому шагу? В Казахстане и так хватает депутатов, но мало перспективных шахматистов!».

Виктор МАЙЛИН — «Жас Алаш» как всегда критикует. СМИ выложило видео ролик и небольшой текст «Сатаев — саудагер, бас серіктес — Райымқұлова» (Сатаев – спекулянт, а его «крыша» – Раймкулова).

Әділ КЕМЕҢГЕР предостерегает в своем мини-эссе «Теріс жолдан тез тайқыңдар! Ойлан, қазақ элитасы!» («Уйди с кривой дороги! Задумайся, казахская элита»): «А иначе если государство не избавится от звания «воровского государства», завтра исчезнем».

Дос КОШИМ написал пространную статью по итогам последних выборов. Там есть и критика, и примирительные пассажи. Знаменитый казахский квази-либерал призвал в финале своих рассуждений судить нынешних депутатов по делам и достижениями их. Да, к слову, статья называется «Цирк кетті, үміт пен күдік қалды» («Цирк уехал, но надежды и подозрения остались»).

Талас ОМАРБЕКОВ написал еще более огромную статью, развернутый исторический очерк о двух мощных очагах колониального мышления, которые заключается в следующих названиях «Петропавловск» и «Павлодар» — «Отарлық сананың мызғымас ошақтары».

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Фото: pinterest.com

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