Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Т3 млрд потратит государство на вакцинацию жителей Нур-Султана, сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов.

«Пока запланированная сумма около Т3 млрд для всех наших астанчан. Это сумма на декларированный контингент, как я уже говорил, 706 тыс. человек», — рассказал Муратов на брифинге в понедельник.

Также он отметил, что до 1 марта 2021 года будут привиты 6 тыс. 300 медицинских работников.

«До 1 марта планируется привить 6 тыс. 300 медицинских работников. До конца этой недели (7 февраля – КазТАГ) будут привиты примерно до 2 тыс. работников медицины», — сказал Муратов.