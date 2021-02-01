Т3 млрд потратит государство на вакцинацию жителей Нур-Султана

Новости 50 0
Культурное пространство Культурное пространство
2978

Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Т3 млрд потратит государство на вакцинацию жителей Нур-Султана, сообщил руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султан Тимур Муратов.

«Пока запланированная сумма около Т3 млрд для всех наших астанчан. Это сумма на декларированный контингент, как я уже говорил, 706 тыс. человек», — рассказал Муратов на брифинге в понедельник.

Также он отметил, что до 1 марта 2021 года будут привиты 6 тыс. 300 медицинских работников.

«До 1 марта планируется привить 6 тыс. 300 медицинских работников. До конца этой недели (7 февраля – КазТАГ) будут привиты примерно до 2 тыс. работников медицины», — сказал Муратов.

Похожие материалы:

  1. Вакцинацию от КВИ включат в нацкалендарь прививок, иммунизация в РК стартует с 1 февраля
  2. $51 млрд превысил госдолг Казахстана на 1 января
  3. Т50 млрд выделены из бюджета на обеспечение казахстанцев вакциной
  4. 3 тыс. добровольцев привиты казахстанской вакциной – минздрав
  5. $5,9 млрд составит дефицит текущего счета Казахстана в 2020 году — Нацбанк