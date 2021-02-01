Алматы. 1 февраля. КазТАГ — Крупных поставщиков газа уличили в нарушении закона в Алматинской области, сообщает пресс-служба агентства по защите и развитию конкуренции.

«Департаментом агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан по Алматинской области проведен анализ рынка розничной реализации товарного газа. По результатам проведенного анализа Департаментом установлено, что по итогам 2020 года доминирующее положение по розничной реализации товарного газа по Енбекшиказахскому и Коксускому району занимают ТОО «Gaz Trade Service» и ТОО «BSP GROUP LTD» соответственно. Кроме того, данные субъекты рынка заключили договоры розничной реализации товарного газа с юридическими лицами на условиях ежемесячной предоплаты. Таким образом, ТОО «BSP GROUP LTD» и ТОО «Gaz Trade Service» обязывали потребителя оплачивать за поставку газа на условиях ежемесячной предварительной оплаты, тогда как это противоречит нормам Гражданского кодекса Республики Казахстан, который прописывает право взимать оплату лишь за фактическое принятое абонентом количество энергии», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в адрес ТОО «BSP GROUP LTD» и ТОО «Gaz Trade Service» направлено уведомление о прекращении злоупотребления доминирующим или монопольным положением, а конкретно – о необходимости исключить из договора пункт, предусматривающий предоплату. Срок исполнения уведомлений составляет тридцать календарных дней со дня его получения.