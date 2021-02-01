Нур-Султан. 1 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, отменяющий необходимость для водителей возить с собой права, сообщает Акорда.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения», — говорится в сообщении в понедельник.

Принятые поправки отменяют необходимость для водителей возить с собой права и техпаспорт. Соответственно отменяются и штрафы за отсутствие указанных документов. Все данные будут содержаться в электронной базе – достаточно предъявить удостоверение личности. При этом, нормы распространяются лишь на граждан Казахстана – иностранцы должны иметь при себе водительские права и документы на авто.