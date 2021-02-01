Алматы. 1 февраля. КазТАГ – Турист вернулся из Анталии в Казахстан с коронавирусом, сообщает комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

«31 января 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 17 международных авиарейсов из Германии, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, РФ и Кыргызстана. Из 2577 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1933 человек, без справок прибыли 644 граждан РК. В том числе в аэропорт Алматы – девять рейсов, 1461 пассажир, со справками — 1174, без справок — 287; в аэропорт Нур-Султана – восемь рейсов, 1116 пассажиров, со справками — 759, без справок – 357», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточняется, прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

«По результатам ПЦР-анализа, из 447 граждан РК, прилетевших без справок в РК 30 января 2021 года, у одного пассажира, прибывшего рейсом Анталия – Алматы, выявлена коронавирусная инфекция», — резюмируется в сообщении.