В Южной Корее разработан тест на COVID-19, позволяющий определить любые штаммы

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Алматы. 1 февраля. КазТАГ — В Южной Корее разработан тест на COVID-19, позволяющий определить любые штаммы, сообщает Bio Spectrum Asia.

«Южнокорейская биотехнологическая компания разработала первый в мире тест на COVID-19, способный определять несколько мутантных вариаций за одну реакцию. Новый тест может выявить и дифференцировать различные штаммы вируса, в том числе, более заразные и смертельные. В частности, он может выявить основные штаммы, появившиеся в Великобритании, Южной Африке, а также в других регионах, включая Японию и Бразилию», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что тест позволяет выявлять и предположительные новые штаммы.

«Тест позволяет обнаруживать конкретный участок ДНК, где происходит мутация, обеспечивая точную дифференциацию штамма с помощью одной пробирки с реагентом», — отмечается в публикации.

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