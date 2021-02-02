Ашимбаев: Практика госорганов скрывать принимаемые решения становится все более популярной

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Алматы. 2 февраля. КазТАГ – Практика государственных органов скрывать принимаемые решения становится все более популярной, считает известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

«29 декабря 2020 года правительство приняло постановление №917 «Об утверждении плана мероприятий по реализации концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан (первый этап: 2020–2025 годы)». В тексте постановления указано, что эта концепция была утверждена указом президента от 27 августа 2020 года №390. И вот что интересно: проект этого документа публиковался, а вот сам указ с итоговым вариантом концепции не был опубликован ни на сайте Акорды, ни в информационно-правовой системе НПА (нормативно-правовых актов – КазТАГ). Но его можно купить на сайте закон.кз. За Т150. Это же просто прелесть! Государственные органы не опубликовали для свободного доступа концепцию развития гражданского общества», — написал Ашимбаев во вторник на своем Telegram-канале.

Он отметил, что «с каждым годом сокращается перечень публикуемых актов главы государства».

«Из свободного доступа исчезли указы о присвоении государственных наград, помиловании, приеме и лишении гражданства, о создании и изменения в составе консультативно-совещательных органов при главе государства. Так, к примеру, в сентябре прошлого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании сказал, что «создается представительная комиссия по реформе правоохранительной и судебной системы». А о том, что такая комиссия уже создана и работает можно узнать только из кратких сообщений разных госорганов, упоминающих, что их руководитель принимал участие в ее очередном заседании. Кто в итоге входит в составе «представительной комиссии» – неизвестно. Некоторые документы публикуются, но «очень задним числом». Но вообще практика скрывать принимаемые решения становится все более популярной», — пришел к выводу Ашимбаев.

 

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