Нам жить – вы и решайте!

Судьба всей страны, начиная с президента, в руках Кайрата Келимбетова?

Честно сказать, прошедшие в конце января два заседания – правительства и Высшего совета по реформам – оставили двоякое впечатление. С одной стороны, выяснилось, что многое из запланированного еще первым президентом «успешно» провалено. С другой – предложено впечатляющее громадье новых планов, отвечать за исполнение которых поручено в подавляющем большинстве случаев именно тем, кто провалил старые.

На расширенном заседании кабмина под председательством президента прозвучало самое, пожалуй, красноречивое признание: традиционные источники пополнения казны если не пересохли, то поступательно иссякают. «Налоговые и таможенные поступления являются основной статьей дохода в республиканском бюджете. При этом, ее доля в общей сумме доходов в 2020 году сократилась до 47 %. Годом ранее она достигала 65 %. Отмечается низкий уровень собираемости таможенных платежей»- сообщил глава государства правительству «новость», которую Аскар Мамин и Ко наверняка знали и без него. Знали – и молчали, хотя по-хорошему такие цифры – повод для отставки, как минимум, фискального блока кабинета министров. А за «расхождения в зеркальной статистике с Китаем – более 5 миллиардов долларов» неплохо бы ответить нашим «компетентным органам», в свое время – после судов и посадок фигурантов самого громкого в истории страны «Хоргосского дела» — бодро рапортовавших чуть ли не о полном искоренении коррупции на таможне.

Однако, президент Токаев ожидаемо не стал вынимать из ножен кадровую «шашку». Вместо этого он с профессиональной дипломатичностью заявил: «Можно констатировать, что одна из важнейших системных политик государства – таможенно-тарифная – недостаточно эффективна». После этих слов остается лишь добавить: «можно констатировать», что сохранение этой тенденции приведет к тому, что дальнейшая пополняемость государственной казны окажется в прямой зависимости от нацфондовских траншей, долю которых в доходной части бюджета некоторые эксперты уже сейчас оценивают в 25-40 процентов.

Не случайно тремя днями позже, выступая на заседании Высшего совета по реформам, его председатель заговорил о «вечном», а именно – о приватизации. Комментируя представленный ему проект плана приватизации на 2021-2025 годы, Токаев выразил надежду на то, что «передача в конкурентную среду активов на 5 трлн. тенге позволит сократить присутствие государства в экономике до 14 процентов».

Что ж, учитывая нынешнее не слишком высокое качество государственного менеджмента, цель вполне оправданная. Но, судя по прошлому опыту, не очень исполнимая. Кроме традиционно «жирных» сырьевых предприятий, остальное мало интересует стратегического инвестора. Но, во-первых, в этом секторе все давно поделено между весьма серьезными игроками. А во-вторых, сам президент уже не раз заявлял о приближающемся конце мирового сырьевого цикла. «На фоне активного продвижения в мире «зеленой повестки» эра нефтяной отрасли завершается. Большинство развитых стран приняли обязательство стать углеродно-нейтральными к 2050 году. В этой связи необходимы новые стимулы для интенсивного освоения углеводородного сырья и пополнения Национального фонда»- заявил президент, в который раз констатировав очевидное.

Мы же со своей стороны вольны делать из этого свои – не слишком утешительные выводы. Вывод первый: нефтянка как традиционный локомотив экономики стремительно теряет «тягловую силу». Вывод второй: содержимое нашей нефтяной кубышки, уже лет пять-шесть как переведенной из накопительного режима в расходный, тает гораздо быстрее, чем нам сообщают…

Очень похоже, что именно этим объясняется неожиданное для многих наблюдателей обращение президента к полузабытому неудавшемуся эксперименту — «народной приватизации». «Следует возобновить программу «Народное IPO», реализуя акции в первую очередь физическим лицам – гражданам Казахстана. Необходимо, чтобы каждый гражданин нашей страны имел возможность получить часть национального богатства». Эти слова Касым-Жомарта Токаева, широко и благостно растиражированные провластными медиа, вызывают откровенное недоумение. Ведь без малого десять лет назад страна уже наступала на грабли «народного IPO».

Впрочем, начиналось все довольно оптимистично. В прессе прокатился вал публикаций, расписывающих все выгоды народного инвестирования для самого инвестора, то бишь, для народа. Удалось даже – к восторгу официальных пропагандистов – разместить на бирже «народные» акции двух компаний «Казтрансойл» и КEGOC. Поначалу ценные бумаги обеих компаний внушали публике осторожный оптимизм. Но к 2015 году – после первых девальваций нацвалюты – акции нефтетранспортников, первоначально показавшие рост с 725 до 1300 тенге за штуку, рухнули до 825-ти. У электросетевого оператора в тенге все выглядело пристойно – стоимость акций выросла с 505-ти на момент размещения до 700 с лишним. Но коварная девальвация превратила этот рост в отрицательный…

И вот уже тогдашний председатель правления стоявшего в очереди на «народную приватизацию» «Казатомпрома» Аскар Жумагалиев недвусмысленно заявляет: «В первую очередь будет привлекаться финансовый консультант, с которым мы будем советоваться, каким образом будет осуществляться IPO». А зампред правления «Самрук-Казыны» Даурен Ердебай и вовсе отрезал с прямотой римлянина: «Это будет просто IPO. «Народного IPO» вообще уже не будет». Вот так завершилась первая попытка государства поделиться собственностью со своими гражданами. Сегодняшнее состояние экономики, слабость и нестабильность нацвалюты, а главное – тотальное недоверие к государству на фоне падения доходов абсолютного большинства потенциальных «инвесторов»- все это плюс фактическое отсутствие в стране рынка ценных бумаг делают президентскую затею совершенной маниловщиной.

Впрочем, есть ощущение, что сама власть начинает понимать иллюзорность ее собственных начинаний. Косвенно об этом свидетельствует эмоциональная – чтобы не сказать «отчаянная» — реплика, брошенная президентом в адрес главы Агентства по стратегическому планированию: «Я прошу вас, Кайрат Нематович, во-первых, наладить постоянный диалог с независимыми экспертами. В то же время нам нужны выверенные практические решения. Я подчеркиваю: именно решения! Сейчас времени для дискуссий, для произнесения речей совершенно нет. Нам нужен успех! Успех по линии вашего ведомства…».

Что ж, успех сейчас Касым-Жомарту Кемелевичу действительно не помешает. Ведь на сегодняшний день в актив президенту можно записать едва ли не единственное конкретное решение, вызвавшее общественный интерес – разрешение на досрочное использование казахстанцами части своих пенсионных накоплений. При том, что до сих пор непонятно, чем дело кончится. Хотя там было все – и жаркие дебаты на заседаниях рабочей группы, и общественные дискуссии, и публичная рубка экспертов – как независимых, так и не очень…

Нынешний же судьбоносный — без всякой иронии! – пакет реформ готовится в подозрительной тишине — без единого намека на общественное участие, как, впрочем, и на общественный интерес. То ли наши начальники, радетели и печальники убеждены, что лучше нас знают, что нужно стране. То ли, наоборот, не знают ничего и не хотят публично расписываться в своем бессилье.

Как бы то ни было, а на сегодня складывается уникальная ситуация: вся наша немаленькая страна – начиная с ее президента! — ждет, что скажет ей один человек по имени Кайрат Келимбетов.

Ваше слово, Кайрат Нематович! Нам жить – вы и решайте…

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