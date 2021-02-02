Минздрав РК заявил о 100% эффективности вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев КВИ

Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Министерство здравоохранения Казахстана заявило о 100% эффективности вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

«Вакцинация против КВИ проводится вакциной «Спутник V» на бесплатной основе. Со II квартала планируется вакцинация казахстанской вакциной QazCovid-in. «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В настоящее время она входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке ВОЗ, приближающихся к завершению клинических испытаний и началу массового производства. Эффективность вакцины «Спутник V» против тяжелых случаев заболевания КВИ составляет 100%», — сообщает пресс-служба минздрава во вторник.

Как заверили в ведомстве, эффективность вакцины «Спутник V» 91,4% на 28-й день после первой дозы и свыше 95% на 42-й день после первой дозы по результатам вторичного временного анализа данных клинических исследований.

«Вакцина имеет хороший профиль безопасности, не вызывает серьезных побочных явлений. Первичная вакцинация векторами Ad26 и Ad5 вакцины «Спутник V» обеспечивает установленный длительный иммунный ответ», — заверили в минздраве.