Алматы. 2 февраля. КазТАГ – Бывший президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан, сообщает 24KG.

«Экс-президент Сооронбай Жээнбеков с семьей покинул Кыргызстан», — говорится в сообщении в пятницу.

Как отмечается, информацию подтвердили источники из окружения бывшего главы Кыргызстана.

«Жээнбеков вылетел в Стамбул накануне из международного аэропорта «Манас», — сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что Жээнбекова вызывают в Первомайский районный суд Бишкека для дачи показаний по делу бывшего вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева.

«Кроме того, с требованием привлечь Жээнбекова к уголовной ответственности в МВД и ГКНБ обратились участники октябрьских событий. Они считают, что экс-президент не имел права давать приказ о силовом разгоне митинга 5 октября», — добавляет издание.

Напомним, 4 октября 2020 года в Кыргызстане прошли выборы в парламент, которые многие в республике сочли несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, которые в итоге привели к смене власти в стране – занимавший до выборов пост главы государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Пост ИО президента Кыргызстана занял премьер-министр Садыр Жапаров, который до беспорядков отбывал 11-летний срок заключения. В стране ожидаются повторные выборы в Жогорку Кенеш, а 10 января прошли досрочные выборы президента, победу на которых одержал Жапаров, инаугурация которого состоялась 28 января.