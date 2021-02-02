Нур-Султан. 2 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в девяти областях Казахстана на 3 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«3 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау 3 февраля ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«3 февраля в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, местами 15-20, днем порывы 25 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«3 февраля в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, порывы 23, днем местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 3 февраля ожидается гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«3-5 февраля в Туркестанской области местами сохранится туман», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«3 февраля в Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем местами гололед», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«3-5 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман. В Таразе 3-5 февраля временами ожидается туман», — сообщает пресс-служба.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-80%.

«3 февраля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. В Уральске 3 февраля ночью и утром ожидается туман», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«3 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. В Актобе днем 3 февраля ожидается гололед», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.

«3 февраля в Северо-Казахстанской области ночью на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). 3-4 февраля ожидаются местами туман, гололед, низовая метель. 3 февраля ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 4 февраля ветер местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 3 февраля ожидаются гололед, низовая метель. 3-4 февраля ожидается туман. 3 февраля ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 25 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.