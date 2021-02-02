Эффективность вакцины «Спутник V» в ходе финальной фазы исследований составила 91,6%

Алматы. 2 февраля. КазТАГ – Эффективность вакцины «Спутник V» против коронавируса в ходе третьей фазы исследований составила 91,6%, для людей старше 60 лет — 91,8%, сообщает ТАСС.

«Эффективность вакцины «Спутника V» на уровне 91,6% доказана в ходе третьей фазы клинических исследований. Эффективность вакцины для добровольцев в возрасте старше 60 лет составила 91,8% и статистически не отличалась от данных, полученных в группе добровольцев 18-60 лет», — отмечается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Также отмечается, что из числа проанализированных образцов, гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев и у 100% добровольцев выработался клеточный иммунный ответ.

«Спутник V» имеет одинаковую эффективность против новых штаммов вируса, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы постоянно тестируем эффективность вакцины в отношении новых штаммов коронавируса. На данный момент ученые сообщают нам, что наша вакцина имеет такой же уровень эффективности для новых вариантов вируса», — сказал он.