Казахстанский олигарх Алиджан Ибрагимов умер в Бельгии

Алматы. 3 января. КазТАГ – Казахстанский олигарх Алиджан Ибрагимов, один из главных акционеров группы компаний Eurasian Resources Group (ERG) умер в Бельгии, сообщает кыргызское издание Kaktus.Media.

«Казахстанский бизнесмен Алиджан Ибрагимов, известный в Кыргызстане как Граф, умер сегодня, 3 февраля, ночью», — говорится в сообщении со ссылкой на источники в среду.

По предварительным данным, Ибрагимов скончался от коронавируса.

«Он умер в Бельгии, но его похоронят в родном Токмаке. Известно, что Ибрагимов заболел в Казахстане. Когда состояние ухудшилось, он отправился на лечение в Бельгию, где впоследствии и скончался», — сказано в сообщении.

Ибрагимов с 1992 года являлся партнером двух других известных олигархов по ERG – Александра Машкевича и Патоха Шодиева. Ибрагимову принадлежали 20,7% ERG, кроме того, он являлся совладельцем Eurasian National Resources Corporation (ENRC), был членом совета директоров АО «Евразийский банк».