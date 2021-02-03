Тенге за январь сохранил паритет ко всем основным валютам – Нацбанк

Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. За январь казахстанский тенге сохранил паритет ко всем основным использующимся валютам, сообщает Национальный банк.

«В январе по сравнению с декабрем 2020 года казахстанский тенге незначительно – на Т2 подорожал к рублю РФ, до Т5,65/1 рубль», — следует из отчетов размещенных на официальном сайте Нацбанка.

Согласно информации, к доллару США тенге за январь укрепился на 0,1%, до Т420,17/$1, к евро ЕС – незначительно укрепился, на Т9, до Т511,34, к юаню КНР – ослабел на 0,9%, до Т64,91.