Тенге за январь сохранил паритет ко всем основным валютам – Нацбанк

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Нур-Султан. 3 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. За январь казахстанский тенге сохранил паритет ко всем основным использующимся валютам, сообщает Национальный банк.

«В январе по сравнению с декабрем 2020 года казахстанский тенге незначительно – на Т2 подорожал к рублю РФ, до Т5,65/1 рубль», — следует из отчетов размещенных на официальном сайте Нацбанка.

Согласно информации, к доллару США тенге за январь укрепился на 0,1%, до Т420,17/$1, к евро ЕС – незначительно укрепился, на Т9, до Т511,34, к юаню КНР – ослабел на 0,9%, до Т64,91.

 

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