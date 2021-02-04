Нур-Султан. 4 февраля. КазТАГ – Бывший топ-менеджер Tengri Bank и глава одной из фирм объявлены в международный розыск, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФР).

«Агентством РК по финансовому мониторингу в рамках досудебного расследования в отношении бывшего руководства АО «Tengri Bank» разыскиваются: бывший директор административно-хозяйственного департамента АО «Tengri Bank» Бақытов Алмас Бақытұлы 1977 года рождения, руководитель одной из подконтрольных ему компаний Рахметова (Байжанова) Тогжан Тилеужановна 1991 года рождения. Вид розыска – «международный», мера пресечения – «содержание под стражей», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

В случае наличия информации о местонахождении вышеуказанных лиц АФР попросил сообщить по телефонам: 8 (7172) 708-478 или 8 777 111 93 77.

Напомним, 18 сентября 2020 года АРРФР приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение всех банковских операций. АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (КФГД) тогда заверил, что вкладчикам банка выплатят гарантийное возмещение.

10 ноября были задержаны по делу о хищении более Т8 млрд бывший заместитель председателя правления АО «TengriBank» Бахтияр Ильясов и экс-заместитель директора Алматинского филиала АО «TengriBank» Асет Жадыков. Еще одного топ-менеджера банка подозревают в хищении свыше Т5,4 млрд.