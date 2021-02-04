Незаконную продажу железной руды на Т1,1 млрд в Китай выявили в Карагандинской области

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Караганда. 4 февраля. КазТАГ – Незаконную продажу железной руды на Т1,1 млрд в Китай выявили в Карагандинской области, сообщает агентство по финансовому мониторингу (АФМ).

«В январе 2021 года в Карагандинской области пресечен факт добычи железной руды на территории области без соответствующих разрешительных документов. В период 2016-2017 годы одно из коммерческих предприятий области добывало и реализовало в КНР через аффилированную компанию свыше 128 тонн железной руды. При этом, извлечен доход на сумму более Т1,1 млрд», — говорится в распространенном в четверг сообщении

Начато досудебное расследование по части 2 статьи 214 (незаконное предпринимательство, незаконная банковская, микрофинансовая или коллекторская деятельность) УК РК.

 

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