Будущее «аэропорта» в Баянауле оказалось под вопросом после приговора экс-акиму Павлодара

Павлодар. 5 февраля. КазТАГ – Будущее «аэропорта» в Баянауле оказалось под вопросом после приговора бывшему акиму Павлодара Оразгельды Каиргельдинову, передает КазТАГ.

«В этом имущественном комплексе предполагалось разместить аэродром. Есть несколько вариантов – сделать здесь ипподром, центр национальных конных видов спорта, лыжероллерную или биатлонную трасса, то есть спортивные объекты. Решение суда вышло неделю назад. Ищем инвесторов», — сообщил аким Баянаульского района Канат Каримов в пятницу.

По его словам, удобное расположение рядом с республиканской трассой на Караганду позволяет превратить бывший аэродром в торгово-логистический центр. Имущественный комплекс можно также рассматривать как туристический объект.

Напомним, 18 января Баянаульским районным судом Павлодарской области бывший аким района Каиргельдинов был осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Судом было установлено, что чиновник, используя свои служебные полномочия в период с 2016 по 2019 годы, принял незаконное решение о строительстве аэродрома и приобретении для этой цели здания с земельным участком для размещения взлетно-посадочной полосы и аэропорта, эксплуатация которых по месту положения и нормам безопасности в области гражданской авиации невозможна. Несмотря на обвинительный приговор, Каиргельдинов отделался 3,5 года ограничения свободы – то есть избежал заключения. Незаконное приобретение объекта для аэродрома обошлось бюджету области в Т240 млн. В разные годы Каиргельдинов занимал должности акима Баянаульского района и Павлодара.