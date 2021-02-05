Сотрудники скорой в Алматы выступили против изменений в системе надбавок за выезды по КВИ

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы сотрудники скорой помощи выступили против изменений в системе начисления надбавок, согласно которой доплата будет производиться только за вызовы к пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию (КВИ).

«Есть идентифицированный коронавирус, есть неидентифицированный коронавирус. Мы рискуем своей жизнью, мы требуем, чтобы эти поводы (для начисления надбавок –КазТАГ) убрали», — сказала в пятницу фельдшер седьмой подстанции Светлана Сагимова.

По словам сотрудников «скорой», если раньше им доплачивали за риск в любом случае, то теперь надбавки будут начисляться только если у пациента подтвердится коронавирус. При этом они отметили, что выявить коронавирус у бессимптомных носителей или у пациентов, находящихся в бессознательном состоянии сотрудники скорой помощи не имеют возможности.

Чтобы добиться прежнего режима начисления доплаты, около 60 сотрудников скорой медицинской помощи собрались в Алматы у здания, где находится филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС).

В свою очередь директор филиала ФСМС по Алматы Тлеухан Абилдаев заявил, что считает такой способ начисления доплаты более справедливым.

«Мы в информационной системе теперь имеем доступную информацию, какая бригада в день своей смены обслуживает какие вызовы, в том числе связанные с риском COVID-19. Те работники, которые были задействованы на вызовах с риском по СOVID-19, однозначно будут взяты к оплате по решению комиссии при городском управлении общественного здравоохранения. Но в случае, когда смену они прошли, ни одного случая с риском COVID-19 не обслужили, в эти дни однозначно к ним надбавки не будут оплачиваться. Будет объективный подход. Мы не обслужили, скажем, ни одного вызова с риском по COVID-19 и получаем все надбавку в этот день. Я думаю, это неправильно», — утверждает Абилдаев.

При этом он сослался на приказ министерства здравоохранения №28 от 4 апреля 2020, подписанный экс-министром Елжаном Биртановым. По его словам, досудебное расследование в отношении Биртанова не отменяет действия приказа.

По мнению Абилдаева врачам «скорой» придется самим доказывать, что вызов был связан с риском заражения коронавирусом, если в информационной системе он зарегистрирован как не опасный.

«Ваш же отправил диспетчер на вызов, связанный с риском на COVID-19 или не связный? Если вы считаете, на месте факт подтвердился, что это было связано с риском, вы должны тогда доказать диспетчерской службе, чтобы в информационную систему ваш вызов ввели как связанный с подозрением на COVID. Для того и даются врачи, понимаете. Если вашей квалификации не хватает, квалификацию поднимайте», — заявил чиновник.

При этом Абилдаев отметил, что в январе с риском заражения КВИ был связан каждый шестой вызов.

«В этом году за январь 58 997 вызовов обслужено станциями скорой медицинской помощи. По информационной системе из них 10 608 – каждый шестой вызов является потенциальным риском заражения COVID-19. Мы не можем все 58 тыс. случаев оплатить как риск с COVID-19, но 10 600 мы оплатим как вызова, связанные с риском COVID-19», — заверил он.

На вопрос корреспондента КазТАГ о том, есть ли риск заражения работников «скорой» от бессимптомных пациентов, Абильдаев ответил, что такая возможность не исключается.

«Бессимптомный не исключается. Но бессимптомные бывают в тех семьях, где кто-то, например, заболел, переболел», — сказал чиновник.

В свою очередь, заместитель директора филиала ФСМС по Алматы Жанар Кенжебаева сказала, что до конца месяца врачи скорой помощи имеют возможность отследить состояние пациентов, к которым они выезжали и в случае обнаружения у них коронавируса, внести соответствующие изменения в информационную систему.

«Они могут до конца месяца внести изменения. Январь месяц закончился, по 4 февраля у них есть возможность все проанализировать, узнать, какие они обслужили вызова, сколько у них вызовов. Каждый умеет считать и каждый из них всегда интересуется и звонит в стационар – что с моим пациентом», — сказала Кенжебаева.

Тем не менее, она не исключила того, что врачи скорой будут указывать большинство пациентов, как имеющих подозрение на коронавирус.

«К сожалению, риск, возможно, такой есть, но сейчас все прозрачно в информационной системе. За каждой картой вызова у нас проводится мониторинг, эксперты смотрят. Если врач или медсестра пишут, что все хорошо и даже температуры нет, и даже эпиданамнеза никакого нет и ставится ОРВИ, то однозначно же будет проводиться мониторинг и здесь получается необоснованная постановка диагноза идет», — добавила она.