Нур-Султан. 5 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на выходные почти на всей территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«6 февраля в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 6 февраля ночью и утром ожидается туман. Ветер южный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане 6 февраля гололед. Ветер южный днем порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Туркестанской области в субботу местами ожидаются туман, утром и днем ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Шымкенте днем 6 февраля ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане днем 6 февраля ожидается ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

«6-9 февраля в Жамбылской области местами ожидается туман. 8-9 февраля местами ожидается низовая метель. 7-9 февраля местами ожидается гололед. Днем 6, сутки 7-9 февраля ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, 7-8 февраля порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 6-9 февраля временами ожидается туман. 7-9 февраля временами ожидается гололед. 7-8 февраля ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Восточно-Казахстанской области в субботу днем местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20, днем в Жарминском районе порывы 23-28 метров в секунду. В Усть-Каменогорске 6 февраля ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 метров в секунду. В Семее 6 февраля ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 метров в секунду. 7-8 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), местами туман, гололед, метель. 8-9 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, временами порывы 23-28 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха от -2+3 до -10-18.

«6 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, местами 15-20 метров в секунду. В Жезказгане 6 февраля днем ожидается гололед. 7-8 февраля в Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), местами туман, гололед, метель. 8 февраля ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, временами порывы 23-28 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха от -2+3 до -10-18», — добавили гидрометеорологи.

6 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Костанае 6 февраля ожидаются туман, гололед. Ветер южный днем порывы 15-20 метров в секунду.

«6 февраля в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 6 февраля временами ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — уточняется в предупреждении.

В Западно-Казахстанской области в субботу местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный днем местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 6 февраля ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный порывы 18 метров в секунду.

«6 февраля в Актюбинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 6 февраля ожидается гололед, ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 18 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

Ночью и утром 6 февраля в Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, ветер юго-западный 15-20, днем порывы 17-22 метров в секунду. В Атырау ночью и утром 6 февраля ожидаются туман, гололед, днем ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

7-8 февраля в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь, снег), местами туман, гололед, метель. 7-8 февраля в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, днем 7 февраля временами порывы 30 метров в секунду. 7-8 февраля в Павлодарской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду, 8 февраля временами порывы 30 метров в секунду. 7 февраля в Костанайской области ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, временами порывы 23-28 метров в секунду. 8 февраля в Карагандинской, 8-9 февраля в Восточно-Казахстанской областях ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду, временами порывы 23-28 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха от -2+3 до -10-18.

«В Нур-Султане 7-8 февраля осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, 7 февраля порывы 23 метров в секунду», — предупредили синоптики.