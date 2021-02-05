На огромные пробки в день форума ЕАЭС пожаловались водители в Алматы

Алматы. 5 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Алматинские водители пожаловались на огромные пробки, они связывают их с проведением Евразийского межправительственного совета.

«Проехать невозможно, проспект Назарбаева стоит, аль-Фараби стоит. Неужели нельзя было все как-то заранее продумать и организовать?» — пожаловались читатели агентству КазТАГ.

Они сообщили, что такая картина наблюдается с самого утра. По их словам, пробка начиналась от Essentai Mall, а по проспекту Сейфуллина она практически не двигалась.

По данным сервисов, отслеживающих дорожную ситуацию в режиме реального времени, большие пробки наблюдаются на проспектах Абая, Назарбаева, Достык, Сейфуллина, улицах Толе би, Жамакаева, Ремизовка и других.

Напомним, в Алматы проходит Евразийский межправительственный совет, для участия в котором в город прибыла делегация Евразийской экономической комиссии во главе с председателем коллегии Михаилом Мясниковичем.