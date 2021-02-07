После схода вагонов в Жамылской области возобновлено движение поездов по данному участку

Алматы. 7 февраля. КазТАГ – После схода вагонов в Жамбылской области возобновлено движение поездов по данному участку, сообщает пресс-служба АО «НК «ҚТЖ».

«6 февраля 2021 года в 15.20 в Жамбылской области на железнодорожном участке Шу – Отар произошел сход с рельсов 11-ти порожних вагонов в грузовом поезде № 2534, который следовал со скоростью 60 км/час. В результате схода были повреждены железнодорожное полотно и подвижной состав, нарушен габарит для пропуска поездов по соседнему пути, движение поездов по участку было временно приостановлено», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, приказом начальника отделения дороги на место происшествия были немедленно направлены специальные восстановительные поезда со станций Алматы и Шу для ликвидации последствий происшествия.

Отмечается, что восстановительные работы проведены в штатном режиме и уже в 21.01 по данному участку было возобновлено движение поездов.

Напомним, 6 февраля график движения поездов был нарушен в результате схода с рельсов вагонов грузового поезда. В общей сложности задержано восемь поездов, из них четыре пассажирских поезда.

Жертв и пострадавших нет.

Для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ».