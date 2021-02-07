Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Пробка образовалась на трассах Акмолинской области из-за непогоды, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«Утром 7 февраля 2021 года образовалось скопление автотранспорта на рубежах из Щучинска по направлению в Нур-Султан, при выезде из Нур-Султана в сторону Кокшетау и в сторону Костанайской области более 800 легковых и грузовых автомашин, которые ожидали открытия автодорог и сопровождения», — говорится в сообщении в воскресенье.

Как уточняется, в 13.15 из Нур-Султана в направлении г.Щучинск выехала колонна автотранспортных средств около 300 автомашин в сопровождении сотрудников полиции и работников дорожных служб. Также колонна из 500 автомобилей в сопровождении полиции и дорожных служб направлена в Нур-Султан.

«В 15.30 пропуск автотранспортных средств из Щучинска и Нур-Султана приостановлен. В настоящее время на автодороге Костанайской области скопления автомашин нет», — пишет пресс-служба.

Напомним, что с 6 февраля в восьми регионах страны были закрыты автодороги в связи с ухудшением погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость).