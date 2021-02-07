Нур-Султан. 7 февраля. КазТАГ – Гигантская давка образовалась из-за розыгрыша автомобиля в Нур-Султане, сообщает корреспондент агентства.

«Отменили розыгрыш, типа у них аппаратура не справилась с таким потоком людей. А на самом деле, видать, полиция лавочку прикрыла, так как проезжал мимо них где-то в 13.20 со стороны Экспо, народу уже возле них было километр, хотя розыгрыш в 14.00 должен был начаться. Весь Мангилик был забит от самого дома министерств до Romantic. И это в выходной день, на обратном пути ехал, Мангилик вообще перекрыли, никого не впускали», — написал подписчик Instagram-группы astana_sergek под видео с давкой людей, опубликованном в воскресенье.

Также подписчики рассказали, что на розыгрыш Iphone 12, наушников, часов Apple Watch, а также автомобиля Volkswagen Polo 2020 жителей столицы призвал блогер Ерболат Жанабылов. Таким образом привлечь людей планировал предприниматель, открывший в этот день цветочный магазин.

Редакция МИА КазТАГ обратилась в департамент полиции Нур-Султана за комментариями по данной ситуации.