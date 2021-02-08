Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Стоимость 1 кв.м нового жилья в Казахстане в январе выросла на 3%, сообщает бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР).

«Стоимость 1 кв.м нового жилья в Казахстане за январь 2021 года увеличилась на 3% и составила Т319 252», — указывается в информации, распространенной в пятницу.

Согласно статданным, стоимость перепродажи 1 кв.м благоустроенного жилья в январе за месяц увеличилась на 5% и составила Т244 715.

«Стоимость аренды 1 кв.м благоустроенного жилья увеличилась на 2,7%, до Т1687», — отметили статистики.