Тенге в январе поддержали продажей $720 млн Нацфондом и $206 млн нацкомпаниями – Нацбанк

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – В январе 2021 года Национальный банк Казахстана не проводил интервенций на рынке валют, из Национального фонда продано $720 млн и квазигосударственным сектором – $206млн, сообщает Национальный банк.

«Некоторую поддержку нацвалюте (в январе – КазТАГ) оказывали продажи валюты из Национального фонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет, объем этих продаж составил $720 млн, а также продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в размере $206 млн», — говорится в сообщении Нацбанка РК, распространенном в понедельник.

Согласно информации, рынок формировался под влиянием фундаментальных факторов, и необходимости в интервенциях у Нацбанка не было.

Динамика курса тенге в январе большей частью формировалась в диапазоне Т418,4-420,8/$1.

К концу января тенге ослабился до Т424,2/$1 или на 0,8% сначала года на фоне глобального бегства инвесторов от риска, укрепления курса доллара США и падения фондовых индексов. Валюты большинства развивающихся стран также ослабели за месяц: бразильский реал – на 5,4%, мексиканское песо – на 3,3%, южноафриканский ранд – на 3,2%, российский рубль – на 2,5%.

«Общий объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился до $2,2 млрд в январе 2021 года против $2,5 млрд в декабре 2020 года», — отмечено в информации.