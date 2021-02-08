В Алматы юрист требует признать вдову пилота потерпевшей по делу о крушении самолета

Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы юрист Сергей Державец, законный представитель вдовы пилота Марата Муратбаева Айтгуль Муратбаевой, требует признать ее потерпевшей по делу о крушении самолета Bek Air.

«На сегодняшний день прошло уже больше года, а Айтгуль до сих пор не признана потерпевшей ни по одному из уголовных дел. Возбуждено и расследуется уголовное дело, связанное именно с авиапроисшествием, проходит служебное расследование, как это положено, соответствующим министерством инфраструктурного развития Республики Казахстан. При этом никто ни разу не приглашал ее, не объявлял, что она потерпевшая, хотя ее муж погиб. Талгарский районный суд с лета 2020 года рассматривает дело о преступлениях, совершенных пятью государственными служащими, работающими в акимате, относительно незаконного выделения тех участков, прилегающих к аэропорту, где потом произошло незаконное строительство. И по этому делу Муратбаева не была признана потерпевшей», — сказал Державец агентству КазТАГ.

Он отметил, что хочет добиться объединения дела о крушении самолета с делом о незаконном выделении участков вблизи аэропорта.

«Вся страна видела, что самолет столкнулся с домом. Не надо быть специалистом, видя, что в непосредственной близости от забора, всего в 9 м от забора, огораживающего территорию аэропорта, стоит дом, что он построен незаконно (…) Кто-то незаконно выделил земельный участок, потом кто-то незаконно разрешил построить либо халатно отнесся к своим обязанностям, после чего строение было построено и просуществовало там не один день», — отметил юрист.

По его словам, контроль за тем, чтобы на прилегающей к аэропорту территории не велось строительство, должны осуществлять комитет гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития, а также администрация аэропорта.

«Я направил запрос в МИИР РК и получил ответ, что и администрация аэропорта, и администрация комитета гражданской авиации РК – в их обязанности входит контроль за прилегающим периметром территории, чтобы там не было никаких незаконных сооружений, что представляет смертельную опасность, в случае, если самолет производит вынужденную посадку. Результат налицо – никто не контролировал, никто ничего не проверял. Разрешения давались. У нас аэропорт не находится где-то в пустыне Сахара. Сейчас существуют такие современные средства, как просто квадрокоптеры. Не надо никуда ездить, не надо, например, заместителю директора аэропорта на джипе объезжать эту огромную территорию. Квадракоптер запустить раз в неделю, и будет видно, там начало что-то застраиваться или нет», — подчеркнул он.

Юрист выразил сомнение в том, что чиновники, выделившие земельные участки, действовали бескорыстно.

«То, что ни с того, ни с сего наши бескорыстные чиновники, рискуя своей карьерой, своей свободой, бескорыстно нарушают закон, здесь нет «верю или не верю». Расследовать эти дела очень легко, несмотря на то, что сколько лет прошло. Я сам выходец из прокуратуры, расследовал коррупционные дела прошлых лет и успешно их доказывал, направлял в суд. Что там доказывать? Все очень легко. Есть методика раскрытия такого рода преступлений, есть наработанная практика, надо просто проявить интерес к этому. Я думаю, есть просто некая договоренность с антикоррупционным ведомством», — сказал Державец.

Он также выразил предположение, что те, кто выдавал разрешения и те, кто должен был контролировать территорию вблизи аэропорта, могли действовать согласовано.

«История этих пяти гектар известна, она выделялась из истории о незаконном выделении других участков. Надо расследовать до конца. Если окажется, что их не пять, а ведь кто-то выдавал потом либо разрешение на незаконное строительство, не только на участки, либо не контролировал, то это все звенья одной цепи, это надо расследовать. Может быть, они все действовали согласованно, специально не обращали внимания. Это не в тайге. Никто не поверит, что никто много месяцев не обращал внимания на то, что там этот дом построен, и еще дома какие-то. Значит, скорее всего, все всё знали», — предположил адвокат.

Кроме того, он высказал мнение, что на риэлтора Нураим Алданиш, единственной обвиняемой по делу об участках, которая содержится в СИЗО, оказывается давление с целью заставить ее взять вину на себя.

«Давление на человека путем того, что его арестовали, изолировали, ни к чему не приводит. Что, насколько мне известно, происходит с госпожой Алданиш. Она не признала свою вину. А вы что хотели, нарушив ее права, чтобы она признала свою вину? Какая доказательная ценность этого? Мы по пути каких государств хотим пойти вперед – по пути Беларуси, России или по пути Европы? Нам нужно выбрать, определиться, если мы хотим пойти там, где наплевать на конституционные права», — подчеркнул юрист.

По его мнению, в ситуацию должна вмешаться генеральная прокуратура.

«Я считаю, что прокурор обязан был давным-давно разобраться в этом. Сейчас вопрос об аресте решает суд, но именно прокуратура осуществляет высший надзор за исполнением закона. Лично я считаю, что это незаконно. Она никого не убила. Куда она сбежит при наших эпидемиях и с двумя детьми? Лично я считаю, что это классическое давление на женщину. А она не сломалась. И что? Сколько мы ее будем там держать? Она же не должностное лицо. Кто больше виноват? Это просто демонстрация: не будешь брать на себя – будешь сидеть. Это куда годится? Это лишнее доказательство того, что расследование идет необъективно. Думаю, генеральной прокуратуре пора вмешаться», — сказал Державец.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.

Алданиш Нурайым – риелтор, которая проходит фигурантом по делу о продаже участков около аэропорта Алматы. Адвокаты неоднократно заявляли о давлении на Алданиш за то, что она не признает вину. В числе нарушений, на которые указывает ее защита, также то, что ей даже не дали ознакомиться с материалами дела, по которому ее подвергли уголовному преследованию. Ранее на ситуацию вокруг ее уголовного преследования обратили внимание в мажилисе – так, депутат Дания Еспаева, в частности, приводя случай Алданиш в качестве примера, заявила, что арест как меру пресечения в Казахстане используют для психологического давления. Так, 28 января стало известно, что в Талгарском районном суде на процессе Алданиш стало плохо, но судья запрещал вызывать ей скорую помощь.