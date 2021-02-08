В КГА заявили о поддержке ООН по вопросу установления незаконных полетов Bek Air в Африку

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – В комитете гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития заявили о поддержке Организации объединенных наций (ООН) по вопросу установления незаконных полетов авиакомпании Bek Air в Африку, передает корреспондент агентства.

«В 2020 году Авиационной администрацией Казахстана получены ответы, основанные на фактических данных по прямым запросам при поддержке ООН на определение незаконной перевозки оружия авиакомпаниями, а также на установление незаконных полетов Bek Air в Африку», — сообщили в пресс-службе КГА в понедельник, говоря о запуске цифрового регулятора Sunflower.

Подробностей того, какие именно незаконные полеты совершались авиакомпанией Bek Air в Африку, когда, с какой целью, в чем их незаконность, что выявили в ООН, в комитете не приводят – редакция МИА КазТАГ уже обратилась в КГА за разъяснениями.

Говоря о самом проекте Sunflower, в комитете заявили, что его миссия «заключается в создании инструмента визуализации, позволяющий искать и анализировать данные о полете, отвечая на запросы о местоположение воздушного судна, полетного задания и определение заказчика полета».

Напомним, 16 мая 2020 года стало известно, что Казахстан фигурирует в секретном докладе ООН о нелегальных поставках оружия ливийскому силовику Халифе Хафтару в нарушение эмбарго ООН. Речь идет о расследовании группой экспертов ООН как минимум 37 рейсов, выполненных в начале января. По некоторым данным, полеты выполнялись сложной сетью компаний, зарегистрированных в ОАЭ, Казахстане и Виргинских островах для маскировки поставок военной техники. Отмечалось, что эксперты ООН обнаружили увеличение секретных полетов из ОАЭ и их авиабазы в Эритрее на аэродромы под контролем Хафтара в Триполи. Некоторые из этих рейсов, которые передают большие объемы оружия, по данным экспертов ООН, выполнялись двумя казахстанскими операторами. 20 мая в авиаадминистрации Казахстана заявили, что начато соответствующее расследование совместно с ООН.