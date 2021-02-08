Живущие в Казахстане родные узников китайских лагерей пришли к генконсульству Китая

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Живущие в Казахстане родные узников китайских лагерей пришли к генеральному консульству Китая, передает корреспондент агентства.

«Пусть вернут наших братьев, мужей и сыновей. Пусть остановят деятельность «лагерей перевоспитания», — заявили женщины, которые пришли в понедельник к зданию генконсульства Китая в Алматы.

Женщины потребовали освободить их родных и вернуть на Историческую Родину.

Также они попросили казахстанское правительство помочь им в возвращении их родных.

«Пусть Китай откажется от этой политики. Пусть вернут казахстанцев к их семьям. Пусть казахстанское правительство поможет разделенным семьям вновь воссоединиться. Китай не должен нарушать права этнических меньшинств», — обратилась Гульнур Косдаулеткызы.

В руках пришедших к китайскому дипведомству были фотографии родных, которые в настоящий момент находятся в Китае и не могут вернуться в Казахстан.

«Моего мужа Ракижана Зейноллу держат на протяжении 17 лет. Чем занимается министр (иностранных дел – КазТАГ)? Я даже ездила в столицу, чтобы быть услышанной. Пробыла там месяц. Но ничего не решили», — рассказала Фарида Кабылбек.

Одна из женщин предприняла попытку позвонить в дверь консульства. Но охранники помешали ей, ссылаясь на карантин. Также они заявили, что вход в китайское консульство разрешен только для граждан Китая.

Акция продлилась час. В завершение женщины заявили, что не намерены отступать и приходить к генконсульству регулярно.