Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву рассказали о росте кредитования экономики до Т14,6 трлн, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову. Президенту было доложено об итогах развития финансового рынка Казахстана в 2020 году и основных приоритетах работы агентства на 2021 год. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что по итогам 2020 года кредитование экономики увеличилось на 5,5 % и составило Т14,6 трлн. Несмотря на кризис, объем кредитования малого и среднего бизнеса вырос на 7,1 % до Т4,2 трлн, в том числе благодаря расширению государственных программ поддержки бизнеса», — говорится в сообщении в понедельник.

Как отмечается, по поручению президента был реализован механизм субсидирования процентных ставок до 6% годовых по всем кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

«Мадина Абылкасымова рассказала о введении с 1 января этого года лицензирования деятельности всех микрофинансовых организаций, включая ломбарды и компании онлайн-кредитования, что позволит обеспечить их подотчетность, транспарентность и ответственность. В рамках реализации поручений главы государства приняты регуляторные меры по снижению долговой нагрузки населения. В этом году будут введены механизмы реабилитации заемщиков – физических лиц и регулирования предельных ставок вознаграждения по кредитам, усилен досудебный порядок урегулирования проблемной задолженности», — сказано в сообщении.

С 2021 года гражданам, по данным пресс-службы, также предоставлена возможность передавать часть пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям, а банкам предоставлено право оказывать полный спектр брокерских услуг, что расширит инвестиционные возможности для населения. В целях дальнейшего развития страхового и фондового рынка разработан комплексный законопроект.

«Касым-Жомарт Токаев обратил особое внимание на необходимость обеспечения стабильности банковского сектора. Председатель агентства доложила о принятых мерах по оздоровлению отдельных банков и реализации надзорных планов по результатам оценки качества активов (AQR). Уровень просроченных кредитов по банковской системе снизился с 8,1% до 6,8% в 2020 году. В рамках риск-ориентированного надзора с 2021 года AQR и надзорное стресс-тестирование банковcкого сектора становятся неотъемлемой частью надзорного процесса. По итогам встречи президент поставил перед агентством ряд задач по обеспечению финансовой стабильности, внедрению риск-ориентированного надзора во всех секторах финансового рынка, усилению защиты прав потребителей финансовых услуг, а также развитию фондового рынка. Глава государства указал на необходимость обеспечения роста кредитования экономики для преодоления последствий экономического кризиса», — добавили в Акорде.