Алматы. 9 февраля. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в 50 км от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 9 февраля в 7.07 мин алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 50 км на юго-восток от города Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,6. Магнитуда MPV 3,8», — говорится в сообщении во вторник.

Согласно приложенной карте, эпицентр располагался на глубине 15 км в горной местности близ границы с Кыргызстаном.